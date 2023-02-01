Генштаб: про обстріли Харківщини та підготовку РФ наступів на низці напрямків
Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку наступальних угруповань супротивника не виявлено. У прикордонних районах ворог утримує підрозділи, не припиняє мінометні та артилерійські обстріли районів українських населених пунктів. Серед них Ветеринарне, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки.
На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного.
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“Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках”, – зазначили у Генштабі.
Також у відомстві попередили, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 18:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".