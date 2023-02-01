На Харьковщине из автомата расстреляли сторожа охотничьих угодий

В полиции заявили о том, что оперативно раскрыли убийство мужчины, которое произошло в Купянском районе на Харьковщине.

«Тело 58-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было найдено 30 января недалеко от села Моначиновка Купянского района в вагончике на территории хозяйства», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, убитый был сторожем частных охотничьих угодий. А в преступлении подозревают двух местных жителей — родных братьев.

«К убийству оказались причастны два местных жителя, родные братья 30 и 31 лет, у которых с потерпевшим был давний конфликт. В день убийства злоумышленники пришли к сторожу, устроили с ним очередную ссору и застрелили мужчину из автомата», — отметили полицейские.

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Уходя с места преступления, подозреваемые еще и прихватили с собой бензопилу, которую нашли в вагончике у сторожа. И бензопилу, и орудие убийства — автомат Калашникова — у братьев нашли при обыске. Им уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и разбоя.