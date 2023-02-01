Live
  • Среда 01.02.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

На Харьковщине из автомата расстреляли сторожа охотничьих угодий

Происшествия 11:43   01.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине из автомата расстреляли сторожа охотничьих угодий Фото: ГУНП в Харьковской области

В полиции заявили о том, что оперативно раскрыли убийство мужчины, которое произошло в Купянском районе на Харьковщине.

«Тело 58-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было найдено 30 января недалеко от села Моначиновка Купянского района в вагончике на территории хозяйства», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, убитый был сторожем частных охотничьих угодий. А в преступлении подозревают двух местных жителей — родных братьев.

«К убийству оказались причастны два местных жителя, родные братья 30 и 31 лет, у которых с потерпевшим был давний конфликт. В день убийства злоумышленники пришли к сторожу, устроили с ним очередную ссору и застрелили мужчину из автомата», — отметили полицейские.

Читайте также: Житель Изюма мародерил в частном секторе

Уходя с места преступления, подозреваемые еще и прихватили с собой бензопилу, которую нашли в вагончике у сторожа. И бензопилу, и орудие убийства — автомат Калашникова — у братьев нашли при обыске. Им уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и разбоя.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

07:36
В харьковском метро поймали вора из Одессы — сводка полиции
21:13
Дерзкого хулигана, порезавшего колеса 150 авто на Салтовке, отправили в СИЗО
20:06
В Харькове пьяная бесправная женщина проехала по встречке перед копами (видео)
11:16
Российский военный убил и расчленил фермера на Харьковщине
10:49
Погиб во дворе своего дома: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине из автомата расстреляли сторожа охотничьих угодий»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 11:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции заявили о том, что оперативно раскрыли убийство мужчины, которое произошло в Купянском районе на Харьковщине".