Житель Изюма мародерил в частном секторе
Полиция сообщила о подозрении 41-летнему мужчине из Изюма, который выносил бытовую технику из поврежденного обстрелами частного дома.
«В середине июля 2022 года 41-летний житель Изюма совершил кражу бытовой техники из частного дома. В ходе проверки было установлено, что мужчина похитил имущество из домовладения, которое потерпело разрушения от обстрелов россиян. Злоумышленник признался в содеянном. Все вещественные доказательства изъяты», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Полицейские возбудили уголовное производство. А 30 января мужчине сообщили о подозрении в совершении кражи. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о подозрении 41-летнему мужчине из Изюма, который выносил бытовую технику из поврежденного обстрелами частного дома".