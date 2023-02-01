Житель Изюма мародерил в частном секторе

Полиция сообщила о подозрении 41-летнему мужчине из Изюма, который выносил бытовую технику из поврежденного обстрелами частного дома.

«В середине июля 2022 года 41-летний житель Изюма совершил кражу бытовой техники из частного дома. В ходе проверки было установлено, что мужчина похитил имущество из домовладения, которое потерпело разрушения от обстрелов россиян. Злоумышленник признался в содеянном. Все вещественные доказательства изъяты», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские возбудили уголовное производство. А 30 января мужчине сообщили о подозрении в совершении кражи. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.