Житель Ізюма мародерив у приватному секторі
Поліція повідомила про підозру 41-річному чоловікові з Ізюма, який виносив побутову техніку з пошкодженого обстрілами приватного будинку.
“У середині липня 2022 року 41-річний мешканець Ізюма скоїв крадіжку побутової техніки з приватного будинку. У ході перевірки було встановлено, що чоловік викрав майно з домоволодіння, яке зазнало руйнувань від обстрілів росіян. Зловмисник зізнався у скоєному”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Поліціянти порушили кримінальне провадження. А 30 січня чоловікові повідомили про підозру в скоєнні крадіжки. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 10:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про підозру 41-річному чоловікові з Ізюма, який виносив побутову техніку з пошкодженого обстрілами приватного будинку".