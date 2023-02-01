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Житель Ізюма мародерив у приватному секторі

Події 10:18   01.02.2023
Оксана Горун
Житель Ізюма мародерив у приватному секторі

Поліція повідомила про підозру 41-річному чоловікові з Ізюма, який виносив побутову техніку з пошкодженого обстрілами приватного будинку.

“У середині липня 2022 року 41-річний мешканець Ізюма скоїв крадіжку побутової техніки з приватного будинку. У ході перевірки було встановлено, що чоловік викрав майно з домоволодіння, яке зазнало руйнувань від обстрілів росіян. Зловмисник зізнався у скоєному”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Поліціянти порушили кримінальне провадження. А 30 січня чоловікові повідомили про підозру в скоєнні крадіжки. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 10:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про підозру 41-річному чоловікові з Ізюма, який виносив побутову техніку з пошкодженого обстрілами приватного будинку".