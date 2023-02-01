Житель Ізюма мародерив у приватному секторі

Поліція повідомила про підозру 41-річному чоловікові з Ізюма, який виносив побутову техніку з пошкодженого обстрілами приватного будинку.

“У середині липня 2022 року 41-річний мешканець Ізюма скоїв крадіжку побутової техніки з приватного будинку. У ході перевірки було встановлено, що чоловік викрав майно з домоволодіння, яке зазнало руйнувань від обстрілів росіян. Зловмисник зізнався у скоєному”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти порушили кримінальне провадження. А 30 січня чоловікові повідомили про підозру в скоєнні крадіжки. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.