У Харкові спіймали мародера, який грабував дачі

Поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який, користуючись війною, виносив меблі та техніку із дачних будинків на проспекті Науки в Харкові.

Про мародерство до поліції повідомили місцеві жителі.

“Надійшло повідомлення про те, що з дачних будинків на проспекті Науки невідомий чоловік на автомобілі вивіз меблі та побутову техніку. Зловмисником виявився раніше неодноразово засуджений за майнові злочини 32-річний харків’янин”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За фактом порушили кримінальну справу за статтею “крадіжка”.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомляли про те, що мешканець Люботина обікрав зруйновані ракетами будинки своїх сусідів. На руїнах чоловік збирав уцілілу техніку, а також метал.