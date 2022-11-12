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У Харкові спіймали мародера, який грабував дачі

Події 10:50   12.11.2022
Оксана Горун
У Харкові спіймали мародера, який грабував дачі Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який, користуючись війною, виносив меблі та техніку із дачних будинків на проспекті Науки в Харкові.

Про мародерство до поліції повідомили місцеві жителі.

“Надійшло повідомлення про те, що з дачних будинків на проспекті Науки невідомий чоловік на автомобілі вивіз меблі та побутову техніку. Зловмисником виявився раніше неодноразово засуджений за майнові злочини 32-річний харків’янин”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У Харкові затримали мародера, який грабував дачі

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    • За фактом порушили кримінальну справу за статтею “крадіжка”.

    Нагадаємо, раніше в поліції повідомляли про те, що мешканець Люботина обікрав зруйновані ракетами будинки своїх сусідів. На руїнах чоловік збирав уцілілу техніку, а також метал.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 10:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який, користуючись війною, виносив меблі та техніку із дачних будинків на проспекті Науки в Харкові".