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В Харькове поймали мародера, который грабил дачи

Происшествия 10:50   12.11.2022
Оксана Горун
В Харькове поймали мародера, который грабил дачи Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который, пользуясь войной, выносил мебель и технику из дачных домов на проспекте Науки в Харькове.

О мародерстве в полицию сообщили местные жители.

«Поступило сообщение о том, что из дачных домов на проспекте Науки неизвестный мужчина на автомобиле вывез мебель и бытовую технику. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 32-летний харьковчанин», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове задержали мародера, грабившего дачи

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    • По факту возбудили уголовное дело по статье «кража».

    Напомним, ранее в полиции сообщали о том, что житель Люботина обокрал разрушенные ракетами дома своих соседей. На руинах мужчина собирал уцелевшую технику, а также — металл.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 10:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который, пользуясь войной, выносил мебель и технику из дачных домов на проспекте Науки в Харькове".