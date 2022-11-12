В Харькове поймали мародера, который грабил дачи
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который, пользуясь войной, выносил мебель и технику из дачных домов на проспекте Науки в Харькове.
О мародерстве в полицию сообщили местные жители.
«Поступило сообщение о том, что из дачных домов на проспекте Науки неизвестный мужчина на автомобиле вывез мебель и бытовую технику. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 32-летний харьковчанин», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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По факту возбудили уголовное дело по статье «кража».
Напомним, ранее в полиции сообщали о том, что житель Люботина обокрал разрушенные ракетами дома своих соседей. На руинах мужчина собирал уцелевшую технику, а также — металл.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который, пользуясь войной, выносил мебель и технику из дачных домов на проспекте Науки в Харькове".