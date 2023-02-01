На Харківщині з автомата розстріляли сторожа мисливських угідь
У поліції заявили про те, що оперативно розкрили вбивство чоловіка, яке сталося в Куп’янському районі на Харківщині.
“Тіло 58-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями було знайдено 30 січня неподалік села Моначинівка Куп’янського району у вагончику на території господарства”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За інформацією поліції, убитий був сторожем приватних мисливських угідь. А у злочині підозрюють двох місцевих мешканців – рідних братів.
“До вбивства причетні двоє місцевих жителів, рідні брати 30 і 31 років, у яких з потерпілим був давній конфлікт. У день вбивства зловмисники прийшли до сторожа, влаштували з ним чергову сварку та застрелили чоловіка з автомата”, – зазначили поліціянти.
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Ідучи з місця злочину, підозрювані ще й прихопили із собою бензопилу, яку знайшли у вагончику біля сторожа. І бензопилу, і знаряддя вбивства – автомат Калашнікова – у братів знайшли під час обшуку. Їм уже повідомили про підозру в скоєнні умисного вбивства та розбою.
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Ви читали новину: «На Харківщині з автомата розстріляли сторожа мисливських угідь»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 11:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції заявили про те, що оперативно розкрили вбивство чоловіка, яке сталося в Куп’янському районі на Харківщині".