Житель Харьковщины поставлял детали для подлодок РФ, с которых бьют по Украине

Житель Харьковской области в обход санкций СНБО на военно-техническое сотрудничество с Россией поставлял государству-агрессору товары двойного назначения. Это были комплектующие для подводных лодок флота РФ, с которых захватчики запускают ракеты по гражданской инфраструктуре Украины.

Чтобы обойти санкции, мужчина создал свою компанию, которая закупала детали у украинских предприятий, и под видом «гражданских приборов» поставлял их в Россию, сообщают в СБУ.

«После полномасштабного вторжения делец пытался наладить новый канал доставки товаров в РФ через третьи страны. Впрочем, благодаря реакции СБУ, это удалось предотвратить», — говорится в публикации.

Фигуранту сообщили о подозрении по ст. 333 УКУ (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.



Фото: СБУ