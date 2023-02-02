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Житель Харьковщины поставлял детали для подлодок РФ, с которых бьют по Украине

Происшествия 20:14   02.02.2023
Елена Нагорная
Житель Харьковщины поставлял детали для подлодок РФ, с которых бьют по Украине Фото: СБУ

Житель Харьковской области в обход санкций СНБО на военно-техническое сотрудничество с Россией поставлял государству-агрессору товары двойного назначения. Это были комплектующие для подводных лодок флота РФ, с которых захватчики запускают ракеты по гражданской инфраструктуре Украины.

Чтобы обойти санкции, мужчина создал свою компанию, которая закупала детали у украинских предприятий, и под видом «гражданских приборов» поставлял их в Россию, сообщают в СБУ.

«После полномасштабного вторжения делец пытался наладить новый канал доставки товаров в РФ через третьи страны. Впрочем, благодаря реакции СБУ, это удалось предотвратить», — говорится в публикации.

Фигуранту сообщили о подозрении по ст. 333 УКУ (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.


Фото: СБУ

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 20:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харьковской области в обход санкций СНБО на военно-техническое сотрудничество с Россией поставлял государству-агрессору товары двойного назначения. Это были комплектующие для подводных лодок флота РФ, с которых захватчики запускают ракеты по гражданской инфраструктуре Украины.".