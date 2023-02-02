Житель Харьковщины поставлял детали для подлодок РФ, с которых бьют по Украине
Житель Харьковской области в обход санкций СНБО на военно-техническое сотрудничество с Россией поставлял государству-агрессору товары двойного назначения. Это были комплектующие для подводных лодок флота РФ, с которых захватчики запускают ракеты по гражданской инфраструктуре Украины.
Чтобы обойти санкции, мужчина создал свою компанию, которая закупала детали у украинских предприятий, и под видом «гражданских приборов» поставлял их в Россию, сообщают в СБУ.
«После полномасштабного вторжения делец пытался наладить новый канал доставки товаров в РФ через третьи страны. Впрочем, благодаря реакции СБУ, это удалось предотвратить», — говорится в публикации.
Фигуранту сообщили о подозрении по ст. 333 УКУ (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.
Фото: СБУ
Читайте также: Обманули 300 людей в Telegram: на Харьковщине прошли обыски у кибермошенников
Новости по теме:
Вы читали новость: «Житель Харьковщины поставлял детали для подлодок РФ, с которых бьют по Украине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 20:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харьковской области в обход санкций СНБО на военно-техническое сотрудничество с Россией поставлял государству-агрессору товары двойного назначения. Это были комплектующие для подводных лодок флота РФ, с которых захватчики запускают ракеты по гражданской инфраструктуре Украины.".