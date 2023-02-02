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Житель Харківщини постачав деталі для субмарин РФ, з яких б’ють по Україні

Події 20:14   02.02.2023
Олена Нагорна
Житель Харківщини постачав деталі для субмарин РФ, з яких б’ють по Україні

Мешканець Харківської області в обхід санкцій РНБО на військово-технічну співпрацю з Росією постачав державі-агресорці товари подвійного використання. Це були комплектуючі для підводних човнів флоту РФ, з яких загарбники запускають ракети по цивільній інфраструктурі України.

Щоб оминути санкції, чоловік створив свою компанію, яка закуповувала деталі в українських підприємств, і під виглядом “цивільних приладів” постачав їх у Росію, повідомляють у СБУ.

“Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ, цьому вдалося запобігти”, – йдеться у публікації.

Фігуранту повідомили про підозру за ст. 333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Максимальна санкція статті передбачає 5 років ув’язнення.


Фото: СБУ

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 20:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець Харківської області в обхід санкцій РНБО на військово-технічну співпрацю з Росією постачав державі-агресорці товари подвійного використання. Це були комплектуючі для підводних човнів флоту РФ, з яких загарбники запускають ракети по цивільній інфраструктурі України.".