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Ракетный удар и обстрелы 11 населенных пунктов Харьковщины. Сводка Генштаба

Происшествия 18:30   03.02.2023
Елена Нагорная
Ракетный удар и обстрелы 11 населенных пунктов Харьковщины. Сводка Генштаба

Российская армия в течение суток нанесла ракетный удар по городу Барвенково и обстреляла еще по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

В публикации упоминается ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвенково. По данным облпрокуратуры и облуправления Нацполиции, около 4:30 3 февраля одна ракета, предварительно С-300, попала в жилой дом — двое братьев 42 и 47 лет погибли, а их 70-летний отец получил ранения. Вторая ракета упала возле учебного заведения.

В Генштабе сообщили, что на Слобожанском направлении наступательных группировок противника не обнаружено. Были обстреляны районы населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы Двуречной, Западного, Голубовки, Купянска и Кисловки.

Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, добавили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия в течение суток нанесла ракетный удар по городу Барвенково и обстреляла еще по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".