Ракетний удар та обстріли 11 населених пунктів Харківщини. Зведення Генштабу

Російська армія протягом доби завдала ракетного удару по місту Барвінкове та обстріляла ще щонайменше 11 населених пунктів Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

У публікації згадується ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове. За даними облпрокуратури та облуправління Нацполіції, близько 4:30 3 лютого одна ракета, попередньо С-300, влучила в житловий будинок – двоє братів 42 і 47 років загинули, а їхній 70-річний батько отримав поранення. Друга ракета впала біля навчального закладу.

У Слобожанському напрямку наступальних угруповань супротивника не виявлено. Були обстріляні райони населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська та Кислівки.



Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України, додали в Генштабі.