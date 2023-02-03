Шумели холодильники: харьковчанин нажаловался на магазин в своем доме
С жалобой на соседей харьковчанин обратился в Госпродпотребслужбу. Теперь директору магазина предстоит «принять исчерпывающие меры», чтобы уменьшить шумовые эффекты.
«В Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области обратился житель многоквартирного дома по улице Гвардейцев-Широнинцев, 15/46, в Харькове, который пожаловался на ухудшение условий проживания из-за постоянного шума и гула от компрессора холодильного оборудования продовольственного магазина, расположенного на первом этаже жилого дома», — сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Чтобы проверить утверждения заявителя, специалисты съездили на место и убедились, что допустимый уровень шума действительно превышен.
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«Директору магазина вынесено предписание об устранении выявленных нарушений с требованием подтвердить эффективность реализуемых решений путем осуществления лабораторно-инструментальных измерений параметров шума на втором этаже жилого дома заявителя, а в случае превышения уровня шума принять исчерпывающие меры по его снижению», — заявили инспекторы службы.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С жалобой на соседей харьковчанин обратился в Госпродпотребслужбу. Теперь директору магазина предстоит «принять исчерпывающие меры», чтобы уменьшить шумовые эффекты".