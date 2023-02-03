Live
  • Пятница 03.02.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

Шумели холодильники: харьковчанин нажаловался на магазин в своем доме

Общество 09:34   03.02.2023
Оксана Горун
Шумели холодильники: харьковчанин нажаловался на магазин в своем доме

С жалобой на соседей харьковчанин обратился в Госпродпотребслужбу. Теперь директору магазина предстоит «принять исчерпывающие меры», чтобы уменьшить шумовые эффекты.

«В Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области обратился житель многоквартирного дома по улице Гвардейцев-Широнинцев, 15/46, в Харькове, который пожаловался на ухудшение условий проживания из-за постоянного шума и гула от компрессора холодильного оборудования продовольственного магазина, расположенного на первом этаже жилого дома», — сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Чтобы проверить утверждения заявителя, специалисты съездили на место и убедились, что допустимый уровень шума действительно превышен.

Читайте также: В Харькове ищут поддельное масло «из будущего» (фото)

«Директору магазина вынесено предписание об устранении выявленных нарушений с требованием подтвердить эффективность реализуемых решений путем осуществления лабораторно-инструментальных измерений параметров шума на втором этаже жилого дома заявителя, а в случае превышения уровня шума принять исчерпывающие меры по его снижению», — заявили инспекторы службы.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:17
В Харькове ищут поддельное масло «из будущего» (фото)
11:03
Как сохранить продукты, если нет электричества — советы харьковчанам
21:29
Как сохранить продукты, если пропадает электроэнергия — советы харьковчанам
16:31
На Харьковщине рынки продолжают нарушать карантин
16:32
Опасная мебель и неогороженные обогреватели — что нашли инспекторы в школах Харьковщины

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Шумели холодильники: харьковчанин нажаловался на магазин в своем доме»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 09:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С жалобой на соседей харьковчанин обратился в Госпродпотребслужбу. Теперь директору магазина предстоит «принять исчерпывающие меры», чтобы уменьшить шумовые эффекты".