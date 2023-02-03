Шумели холодильники: харьковчанин нажаловался на магазин в своем доме

С жалобой на соседей харьковчанин обратился в Госпродпотребслужбу. Теперь директору магазина предстоит «принять исчерпывающие меры», чтобы уменьшить шумовые эффекты.

«В Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области обратился житель многоквартирного дома по улице Гвардейцев-Широнинцев, 15/46, в Харькове, который пожаловался на ухудшение условий проживания из-за постоянного шума и гула от компрессора холодильного оборудования продовольственного магазина, расположенного на первом этаже жилого дома», — сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Чтобы проверить утверждения заявителя, специалисты съездили на место и убедились, что допустимый уровень шума действительно превышен.

«Директору магазина вынесено предписание об устранении выявленных нарушений с требованием подтвердить эффективность реализуемых решений путем осуществления лабораторно-инструментальных измерений параметров шума на втором этаже жилого дома заявителя, а в случае превышения уровня шума принять исчерпывающие меры по его снижению», — заявили инспекторы службы.