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Шуміли холодильники: харків’янин поскаржився на магазин у своєму будинку

Суспільство 09:34   03.02.2023
Оксана Горун
Шуміли холодильники: харків’янин поскаржився на магазин у своєму будинку

Зі скаргою на сусідів харків’янин звернувся до Держпродспоживслужби. Тепер директор магазину має “вжити вичерпних заходів”, щоб зменшити шумові ефекти.

“До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області звернувся мешканець багатоквартирного будинку по вулиці Гвардійців-Широнінців, 15/46, у Харкові, який поскаржився на погіршення умов проживання через постійний шум і гул від компресора холодильного обладнання продовольчого магазину, розташованого на першому поверсі житлового вдома”, – повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Щоб перевірити твердження заявника, фахівці з’їздили на місце та переконалися, що допустимий рівень шуму справді перевищений.

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“Директору магазину винесено припис про усунення виявлених порушень з вимогою підтвердити ефективність реалізованих рішень шляхом здійснення лабораторно-інструментальних вимірювань параметрів шуму на другому поверсі житлового будинку заявника, а в разі перевищення рівня шуму вжити вичерпних заходів щодо його зниження”, – заявили інспектори служби.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 09:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі скаргою на сусідів харків’янин звернувся до Держпродспоживслужби. Тепер директор магазину має “вжити вичерпних заходів”, щоб зменшити шумові ефекти".