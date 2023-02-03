Шуміли холодильники: харків’янин поскаржився на магазин у своєму будинку
Зі скаргою на сусідів харків’янин звернувся до Держпродспоживслужби. Тепер директор магазину має “вжити вичерпних заходів”, щоб зменшити шумові ефекти.
“До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області звернувся мешканець багатоквартирного будинку по вулиці Гвардійців-Широнінців, 15/46, у Харкові, який поскаржився на погіршення умов проживання через постійний шум і гул від компресора холодильного обладнання продовольчого магазину, розташованого на першому поверсі житлового вдома”, – повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
Щоб перевірити твердження заявника, фахівці з’їздили на місце та переконалися, що допустимий рівень шуму справді перевищений.
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“Директору магазину винесено припис про усунення виявлених порушень з вимогою підтвердити ефективність реалізованих рішень шляхом здійснення лабораторно-інструментальних вимірювань параметрів шуму на другому поверсі житлового будинку заявника, а в разі перевищення рівня шуму вжити вичерпних заходів щодо його зниження”, – заявили інспектори служби.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 09:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі скаргою на сусідів харків’янин звернувся до Держпродспоживслужби. Тепер директор магазину має “вжити вичерпних заходів”, щоб зменшити шумові ефекти".