Синегубов: 29 населенных пунктов Харьковщины до сих пор под оккупацией
29 населенных пунктов Харьковской области, где проживает около 2 тысяч человек, находятся под временной оккупацией врага, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«У нас во временной оккупации врага находится еще 29 населенных пунктов. Под оккупацией у нас фактически часть Двухлетней, там активная фаза, идут боевые действия. По нашей информации, там находятся 2 тысячи человек, однако сейчас мы не можем сказать точно, потому что доступа к этим территориям у нас нет», – рассказал Синегубов.
Также по его словам, пик возвращения жителей в Харьков в существующих условиях уже прошел.
«Те люди, которые желали вернуться даже во время боевых действий и угроз обстрелов, они это уже сделали. Для того чтобы ожидать новую волну возвращения, это будут либо студенты, либо еще кто-то… мы должны изменить что-нибудь на линии фронта. То есть гарантировать какую-то определенную составляющую безопасности. Или провести деоккупацию этих 29 населённых пунктов. Как определяет практика, после деоккупации люди сразу возвращаются в свои территории, где они проживали, чтобы либо проживать и дальше, либо проверить свое имущество, в каком оно состоянии, или своих близких, родственников», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 17:59;
Корреспондент Оксана Якушко, Павло Велицький в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 населенных пунктов Харьковской области, где проживает около 2 тысяч человек, находятся под временной оккупацией врага, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".