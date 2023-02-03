Синєгубов: 29 населених пунктів Харківщини досі під окупацією

29 населених пунктів Харківської області, де мешкає близько 2 тисяч осіб, перебувають під тимчасовою окупацією ворога, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас під тимчасовою окупацією ворога знаходиться ще 29 населених пунктів. Під окупацією у нас фактично частина Двурічної, там активна фаза, йдуть бойові дії. За нашою інформацією, там перебуває 2 тисячі людей, однак зараз ми не можемо сказати точно, бо доступу до цих територій у нас немає», – розповів Синєгубов.

Також за його словами, пік повернення жителів до Харкова у тих умовах, які є, вже пройшов.

«Ті люди, які бажали повернутися, навіть під час бойових дій і загроз обстрілів, вони це вже зробили. Для того, щоб очікувати нову хвилю повернення, це будуть або студенти, або ще хтось…ми маємо змінити щось на лінії фронту. Тобто гарантувати якусь певну безпекову складову. Або провести деокупацію цих 29 населених пунктів. Як визначає практика, після деокупації люди одразу повертаються до своїх територій, де вони проживали, щоб або проживати і надалі, або перевірити своє майно, в якому воно стані, або своїх близьких, родичів», – зазначив начальник ХОВА.