Верховный Суд помешал горсовету Харькова застроить землю в Саржином яру

Прокуратура в Верховном Суде обжаловала передачу из коммунальной собственности в частную землю в Саржином овраге, сообщила Харьковская областная прокуратура.

27 января 2023 года Верховный Суд удовлетворил иск прокуратуры Харькова в интересах государства и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций.

В 2020 году Харьковский городской совет предоставил разрешение физическому лицу разработать проект землеустройства по отводу земельного участка из земель территориальной громады Харькова площадью ориентировочно 0,1 га, чтобы построить там жилой дом, хозяйственные здания и сооружения по ул. Ковригинской.

Согласно генеральному плану Харькова территория по ул. Ковригинской в Харькове располагается на территории уже существующего жилого многоквартирного дома. Следовательно, месторасположение спорного земельного участка противоречит требованиям градостроительной документации и генеральному плану Харькова. Харьковский городской совет должен был отказать физическому лицу.

Окружная прокуратура подала иск в суд. В двух судах – Харьковском окружном административном и во Втором апелляционном административном – прокуратуре отказали.

Заместитель руководителя Харьковской областной прокуратуры подал кассационную жалобу, полностью удовлетворенную в Верховном Суде. А решения судей предыдущих инстанций отменили.