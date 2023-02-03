Верховний Суд завадив міськраді Харкова віддати під забудову землю у парку
Прокуратура у Верховному Суді оскаржила передачу з комунальної власності у приватну землю у Саржиному яру, повідомила Харківська обласна прокуратура.
27 січня 2023 року Верховний Суд задовольнив позов прокуратури Харкова на користь держави та скасував рішення двох попередніх судів.
У 2020 році Харківська міська рада надала дозвіл фізичній особі розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель територіальної громади Харкова площею орієнтовно 0,1 га, щоб побудувати там житловий будинок, господарські будівлі та споруди по вул. Ковригінській.
Згідно з генеральним планом Харкова територія по вул. Ковригінській в Харкові розташовується на території уже існуючого житлового багатоквартирного будинку. Отже, місце розташування спірної земельної ділянки суперечить вимогам містобудівної документації і генеральному плану Харкова. Отже, Харківська міська рада повинна була відмовити фізичній особі.
Окружна прокуратура подала позов заяву до суду. У двох судах – Харківському окружному адміністративному та у Другому апеляційному адміністративному – прокуратурі відмовили.
Заступник керівника Харківської обласної прокуратури подав касаційну скаргу, яку повністю задовольнили у Верховному Суді. А рішення суддів попередніх інстанцій скасовані.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 14:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура у Верховному Суді оскаржила передачу з комунальної власності у приватну землю у Саржиному яру, повідомила Харківська обласна прокуратура.".