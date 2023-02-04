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68 вероятных диверсантов и 3 пьяных водителей задержала полиция Харьковщины

Происшествия 08:37   04.02.2023
Елена Нагорная
68 вероятных диверсантов и 3 пьяных водителей задержала полиция Харьковщины Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В течение суток правоохранители обработали 1012 сообщений граждан о правонарушениях, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в утренней сводке.

Также за сутки правоохранители:

— зафиксировали более десяти фактов повреждения домов и других сооружений в результате вражеских обстрелов и открыли уголовные производства;

— по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 68 человек;

— на блокпостах совместно с военнослужащими проверили 1514 транспортных средств;

— составили 12 админпротоколов за нарушение ПДД: три — за управление автомобилями в состоянии опьянения, шесть — за управление автомобилями без документов, три — за превышение скорости.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 08:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток правоохранители обработали 1012 сообщений граждан о правонарушениях, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в утренней сводке.".