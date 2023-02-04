68 вероятных диверсантов и 3 пьяных водителей задержала полиция Харьковщины
В течение суток правоохранители обработали 1012 сообщений граждан о правонарушениях, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в утренней сводке.
Также за сутки правоохранители:
— зафиксировали более десяти фактов повреждения домов и других сооружений в результате вражеских обстрелов и открыли уголовные производства;
— по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 68 человек;
— на блокпостах совместно с военнослужащими проверили 1514 транспортных средств;
— составили 12 админпротоколов за нарушение ПДД: три — за управление автомобилями в состоянии опьянения, шесть — за управление автомобилями без документов, три — за превышение скорости.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 08:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток правоохранители обработали 1012 сообщений граждан о правонарушениях, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в утренней сводке.".