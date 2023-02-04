68 вероятных диверсантов и 3 пьяных водителей задержала полиция Харьковщины

В течение суток правоохранители обработали 1012 сообщений граждан о правонарушениях, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в утренней сводке.

Также за сутки правоохранители:

— зафиксировали более десяти фактов повреждения домов и других сооружений в результате вражеских обстрелов и открыли уголовные производства;

— по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 68 человек;

— на блокпостах совместно с военнослужащими проверили 1514 транспортных средств;

— составили 12 админпротоколов за нарушение ПДД: три — за управление автомобилями в состоянии опьянения, шесть — за управление автомобилями без документов, три — за превышение скорости.