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68 імовірних диверсантів і трьох п’яних водіїв затримала поліція Харківщини

Події 08:37   04.02.2023
Олена Нагорна
68 імовірних диверсантів і трьох п’яних водіїв затримала поліція Харківщини

Протягом доби правоохоронці опрацювали 1012 повідомлень громадян про правопорушення, повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко у ранковому зведенні.

Також за добу правоохоронці:

– зафіксували понад десять фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок ворожих обстрілів та відкрили кримінальні провадження;

– за підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 68 осіб;

– на блокпостах спільно з військовослужбовцями перевірили 1514 транспортних засобів;

– склали 12 адмінпротоколів за порушення ПДР: три – за керування автомобілями у стані сп’яніння, шість – за керування автомобілями без документів, три – за перевищення швидкості.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 08:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби правоохоронці опрацювали 1012 повідомлень громадян про правопорушення, повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко у ранковому зведенні.".