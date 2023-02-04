68 імовірних диверсантів і трьох п’яних водіїв затримала поліція Харківщини

Протягом доби правоохоронці опрацювали 1012 повідомлень громадян про правопорушення, повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко у ранковому зведенні.

Також за добу правоохоронці:

– зафіксували понад десять фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок ворожих обстрілів та відкрили кримінальні провадження;

– за підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 68 осіб;

– на блокпостах спільно з військовослужбовцями перевірили 1514 транспортних засобів;

– склали 12 адмінпротоколів за порушення ПДР: три – за керування автомобілями у стані сп’яніння, шість – за керування автомобілями без документів, три – за перевищення швидкості.