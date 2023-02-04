«Бавовна» на Белгородщине: губернатор объявил бессрочный «желтый» режим угрозы
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил о «совершенно очевидной необходимости продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности» — из-за пожара на промышленном объекте в поселке Борисовка якобы из-за обстрела ВСУ.
По его словам, с сегодняшнего дня «желтый» уровень будет бессрочным.
Пожар в Борисовке начался в ночь на 4 февраля. По данным местных Telegram-каналов, огнем охвачена нефтебаза, а также поврежден Борисовский завод мостовых металлоконструкций. Есть информация, что на этом предприятии производили металлоконструкции для Крымского моста.
Видео: соцсети
Как пишет Американский Институт изучения войны (ISW), российские официальные лица продолжают усиливать информационную операцию о том, что война в Украине представляет собой прямую угрозу внутренней безопасности России.
«Брянская и Курская области 3 февраля объявили о продлении на неопределенный срок «желтого» уровня террористической угрозы в связи с необходимостью усиления мер по охране и обороне территории России… Должностные лица Брянской и Курской областей, вероятно, будут использовать этот новый режим «уровня террора» для эскалации правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, отчасти для того, чтобы представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности России, чтобы обеспечить постоянную поддержку операции РФ», — отмечают в ISW.
Напомним, что Путин подписал 31 января указ, который упрощает процесс введения в действие режима предупреждения о террористической угрозе в РФ.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Бавовна» на Белгородщине: губернатор объявил бессрочный «желтый» режим угрозы»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 08:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил о «совершенно очевидной необходимости продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности» — из-за пожара на промышленном объекте в поселке Борисовка якобы из-за обстрела ВСУ.".