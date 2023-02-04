«Бавовна» на Белгородщине: губернатор объявил бессрочный «желтый» режим угрозы

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил о «совершенно очевидной необходимости продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности» — из-за пожара на промышленном объекте в поселке Борисовка якобы из-за обстрела ВСУ.

По его словам, с сегодняшнего дня «желтый» уровень будет бессрочным.

Пожар в Борисовке начался в ночь на 4 февраля. По данным местных Telegram-каналов, огнем охвачена нефтебаза, а также поврежден Борисовский завод мостовых металлоконструкций. Есть информация, что на этом предприятии производили металлоконструкции для Крымского моста.

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Как пишет Американский Институт изучения войны (ISW), российские официальные лица продолжают усиливать информационную операцию о том, что война в Украине представляет собой прямую угрозу внутренней безопасности России.

«Брянская и Курская области 3 февраля объявили о продлении на неопределенный срок «желтого» уровня террористической угрозы в связи с необходимостью усиления мер по охране и обороне территории России… Должностные лица Брянской и Курской областей, вероятно, будут использовать этот новый режим «уровня террора» для эскалации правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, отчасти для того, чтобы представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности России, чтобы обеспечить постоянную поддержку операции РФ», — отмечают в ISW.

Напомним, что Путин подписал 31 января указ, который упрощает процесс введения в действие режима предупреждения о террористической угрозе в РФ.