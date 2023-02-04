Бавовна на Бєлгородщині: губернатор оголосив безстроковий жовтий режим загрози

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков оголосив про “цілком очевидну необхідність продовження запровадження “жовтого” рівня терористичної небезпеки” – через пожежу на промисловому об’єкті в селищі Борисівка нібито через обстріл ЗСУ.

За його словами, відсьогодні “жовтий” рівень буде безстроковим.

Пожежа у Борисівці розпочалася в ніч проти 4 лютого. За даними місцевих Telegram-каналів, вогнем охоплена нафтобаза, а також пошкоджений Борисівський завод мостових металоконструкцій. Є інформація, що на цьому підприємстві робили металоконструкції для Кримського мосту.

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Як пише Американський Інститут вивчення війни (ISW), російські офіційні особи продовжують посилювати інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою внутрішній безпеці Росії.

“Брянська та Курська області 3 лютого оголосили про продовження на невизначений термін “жовтого” рівня терористичної загрози у зв’язку з необхідністю посилення заходів з охорони та оборони території Росії… Посадовці Брянської та Курської областей, ймовірно, будуть використовувати цей новий режим “рівня терору” для ескалації правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення, частково для того, щоб представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці Росії, щоб забезпечити постійну підтримку операції РФ”, – зазначають в ISW.

Нагадаємо, що Путін 31 січня підписав указ, який полегшує процес введення в дію режиму попередження про терористичну загрозу у РФ.