Харьковчан приглашают на встречу с публицистом Портниковым, модератор — Жадан

Встреча с публицистом, писателем, журналистом, членом Украинского ПЕН Виталием Портниковым на тему «Как меняется украинское общество во время войны» пройдет в Харькове 15 февраля.

Мероприятие состоится в рамках инициативы «Пятый Харьков» — совместного проекта Харьковского литературного музея и писателя Сергея Жадана, сообщается в анонсе в Facebook.

Портников будет говорить об изменениях на востоке Украины и в Харькове в частности, о причинах и последствиях войны, перспективах Украины, цивилизованного мира и поиске путей к выздоровлению и возрождению после окончания боевых действий.

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