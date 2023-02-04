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Харьковчан приглашают на встречу с публицистом Портниковым, модератор — Жадан

Культура 11:12   04.02.2023
Елена Нагорная
Харьковчан приглашают на встречу с публицистом Портниковым, модератор — Жадан

Встреча с публицистом, писателем, журналистом, членом Украинского ПЕН Виталием Портниковым на тему «Как меняется украинское общество во время войны» пройдет в Харькове 15 февраля.

Мероприятие состоится в рамках инициативы «Пятый Харьков» — совместного проекта Харьковского литературного музея и писателя Сергея Жадана, сообщается в анонсе в Facebook.

Портников будет говорить об изменениях на востоке Украины и в Харькове в частности, о причинах и последствиях войны, перспективах Украины, цивилизованного мира и поиске путей к выздоровлению и возрождению после окончания боевых действий.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 11:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Встреча с публицистом, писателем, журналистом, членом Украинского ПЕН Виталием Портниковым на тему «Как меняется украинское общество во время войны» пройдет в Харькове 15 февраля.".