Харьковчан приглашают на встречу с публицистом Портниковым, модератор — Жадан
Встреча с публицистом, писателем, журналистом, членом Украинского ПЕН Виталием Портниковым на тему «Как меняется украинское общество во время войны» пройдет в Харькове 15 февраля.
Мероприятие состоится в рамках инициативы «Пятый Харьков» — совместного проекта Харьковского литературного музея и писателя Сергея Жадана, сообщается в анонсе в Facebook.
Портников будет говорить об изменениях на востоке Украины и в Харькове в частности, о причинах и последствиях войны, перспективах Украины, цивилизованного мира и поиске путей к выздоровлению и возрождению после окончания боевых действий.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 11:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Встреча с публицистом, писателем, журналистом, членом Украинского ПЕН Виталием Портниковым на тему «Как меняется украинское общество во время войны» пройдет в Харькове 15 февраля.".