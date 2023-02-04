Харків’ян запрошують на зустріч із публіцистом Портніковим, модератор – Жадан

Зустріч із публіцистом, письменником, журналістом, членом Українського ПЕН Віталієм Портніковим на тему “Як змінюється українське суспільство під час війни” відбудеться в Харкові 15 лютого.

Захід відбудеться в межах ініціативи “П’ятий Харків” – спільного проєкту Харківського літературного музею та письменника Сергія Жадана, повідомляється в анонсі у Facebook.

Портніков говоритиме про зміни на сході України та у Харкові зокрема, про причини та наслідки війни, перспективи України, цивілізованого світу та пошук шляхів до одужання та відродження після закінчення бойових дій.