Харків’ян запрошують на зустріч із публіцистом Портніковим, модератор – Жадан
Зустріч із публіцистом, письменником, журналістом, членом Українського ПЕН Віталієм Портніковим на тему “Як змінюється українське суспільство під час війни” відбудеться в Харкові 15 лютого.
Захід відбудеться в межах ініціативи “П’ятий Харків” – спільного проєкту Харківського літературного музею та письменника Сергія Жадана, повідомляється в анонсі у Facebook.
Портніков говоритиме про зміни на сході України та у Харкові зокрема, про причини та наслідки війни, перспективи України, цивілізованого світу та пошук шляхів до одужання та відродження після закінчення бойових дій.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 11:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зустріч із публіцистом, письменником, журналістом, членом Українського ПЕН Віталієм Портніковим на тему “Як змінюється українське суспільство під час війни” відбудеться в Харкові 15 лютого.".