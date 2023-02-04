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Взрыв мины «Лепесток» в Изюме: двух из семи подростков выписали из больницы

Происшествия 15:13   04.02.2023
Елена Нагорная
Взрыв мины «Лепесток» в Изюме: двух из семи подростков выписали из больницы Фото иллюстративное, picture-alliance/dpa/C. Charisius

Двух из семи подростков, которых госпитализировали в одно из медучреждений Харькова после разрыва мины «Лепесток» в Изюме, выписали из стационара.

Об этом журналистам сообщили в департаменте здравоохранения ХОВА.

Как рассказали в облздраве, парня и девочку 2008 года рождения выписали в удовлетворительном состоянии по настоянию родителей. Дети получили все необходимое лечение.

Также сегодня в облуправлении Нацполиции сообщили новую версию происшествия. По информации ведомства, 16-летний парень принес боеприпас на остановку и уронил по неосторожности.

Напомним, что около 20:00 3 февраля в городе Изюм восемь подростков в возрасте от 14 до 17 лет пострадали вследствие разрыва мины «Лепесток». По данным вице-мэра Изюма Владимира Мацокина, один из парней нашел боеприпас в селе Сулиговка и носил в кармане, пока не решил показать друзьям. Семеро подростков получили незначительные повреждения, а еще одна девочка — психологическую травму. С места события в местную больницу доставили пятерых детей, а позже всех восьмерых перевезли в Харьков.

В медучреждении Харькова семи подросткам оказали помощь, провели хирургические вмешательства — в основном удаление обломков. Состояние детей оценили как стабильное. Восьмой участнице события помощь оказали амбулаторно, у нее — острая реакция на стресс.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 15:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух из семи подростков, которых госпитализировали в одно из медучреждений Харькова после разрыва мины «Лепесток» в Изюме, выписали из стационара.".