Вибух міни “Пелюстка” в Ізюмі: двох із семи підлітків виписали з лікарні
Двох із семи підлітків, яких ушпиталили до однієї з медустанов Харкова після розриву міни “Пелюстка” в Ізюмі, виписали зі стаціонару.
Про це журналістам повідомили у департаменті охорони здоров’я ХОВА.
Як розповіли в облздоров’я, хлопця та дівчину 2008 року народження виписали у задовільному стані за наполяганням батьків. Діти отримали необхідне лікування.
Також сьогодні в облуправлінні Нацполіції повідомили нову версію події. За інформацією відомства, 16-річний хлопець приніс боєприпас на зупинку та впустив з необережності.
Нагадаємо, що близько 20:00 3 лютого в місті Ізюм вісім підлітків віком від 14 до 17 років постраждали внаслідок розриву міни «Пелюстка». За даними віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, один із хлопців знайшов боєприпас у селі Сулигівка та носив у кишені, поки не вирішив показати друзям. Семеро підлітків отримали незначні ушкодження, а ще одна дівчина — психологічну травму. З місця події до місцевої лікарні доправили п’ятьох дітей, а згодом усіх вісьмох перевезли до Харкова.
У медзакладі Харкова семи підліткам надали допомогу, провели хірургічні втручання — переважно видалення уламків. Стан дітей оцінили як стабільний. Восьмій учасниці події надали допомогу амбулаторно, у неї – гостра реакція на стрес.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 15:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох із семи підлітків, яких ушпиталили до однієї з медустанов Харкова після розриву міни “Пелюстка” в Ізюмі, виписали зі стаціонару.".