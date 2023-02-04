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Ампутацій немає: у Харкові прооперували підлітків з Ізюма, які знайшли міну

Події 10:34   04.02.2023
Олена Нагорна
Ампутацій немає: у Харкові прооперували підлітків з Ізюма, які знайшли міну

Сімох підлітків, які ввечері 3 лютого постраждали внаслідок розриву міни “Пелюстка” в місті Ізюм, доправили в один із медзакладів Харкова. Усім надали допомогу, провели хірургічні втручання – переважно видалення уламків.

Ампутацій кінцівок у жодному випадку немає, повідомили журналістам у департаменті охорони здоров’я ХОВА.

“Діти перебувають у хірургічному відділенні, стан стабільний”, – зазначили у департаменті.

У ще однієї дівчинки (восьмої) – гостра реакція на стрес, їй допомогу надали амбулаторно.

Нагадаємо, що близько 20:00 3 лютого у місті Ізюм вісім підлітків постраждали внаслідок розриву міни “Пелюстка”. За даними віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, один із хлопців знайшов боєприпас у селі Сулигівка та носив у кишені, поки не вирішив показати друзям. Семеро дітей отримали незначні ушкодження, а ще одна дівчинка – психологічну травму. З місця події до місцевої лікарні доправляли п’ятьох підлітків, а згодом усіх вісьмох перевезли в Харків.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 10:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сімох підлітків, які ввечері 3 лютого постраждали внаслідок розриву міни “Пелюстка” в місті Ізюм, доправили в один із медзакладів Харкова. Усім надали допомогу, провели хірургічні втручання – переважно видалення уламків.".