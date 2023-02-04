Ампутацій немає: у Харкові прооперували підлітків з Ізюма, які знайшли міну
Сімох підлітків, які ввечері 3 лютого постраждали внаслідок розриву міни “Пелюстка” в місті Ізюм, доправили в один із медзакладів Харкова. Усім надали допомогу, провели хірургічні втручання – переважно видалення уламків.
Ампутацій кінцівок у жодному випадку немає, повідомили журналістам у департаменті охорони здоров’я ХОВА.
“Діти перебувають у хірургічному відділенні, стан стабільний”, – зазначили у департаменті.
У ще однієї дівчинки (восьмої) – гостра реакція на стрес, їй допомогу надали амбулаторно.
Нагадаємо, що близько 20:00 3 лютого у місті Ізюм вісім підлітків постраждали внаслідок розриву міни “Пелюстка”. За даними віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, один із хлопців знайшов боєприпас у селі Сулигівка та носив у кишені, поки не вирішив показати друзям. Семеро дітей отримали незначні ушкодження, а ще одна дівчинка – психологічну травму. З місця події до місцевої лікарні доправляли п’ятьох підлітків, а згодом усіх вісьмох перевезли в Харків.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ампутацій немає: у Харкові прооперували підлітків з Ізюма, які знайшли міну»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 10:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сімох підлітків, які ввечері 3 лютого постраждали внаслідок розриву міни “Пелюстка” в місті Ізюм, доправили в один із медзакладів Харкова. Усім надали допомогу, провели хірургічні втручання – переважно видалення уламків.".