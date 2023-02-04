Ампутаций нет: в Харькове прооперировали подростков из Изюма, нашедших мину

Семерых подростков, которые вечером 3 февраля пострадали в результате разрыва мины «Лепесток» в городе Изюм, доставили в одно из медучреждений Харькова. Всем оказали помощь, провели хирургические вмешательства — в основном удаление обломков.

Ампутаций конечностей ни в одном из случаев нет, сообщили журналистам в департаменте здравоохранения ХОВА.

«Дети находятся в хирургическом отделении, состояние стабильное», — отметили в департаменте.

У еще одной девочки (восьмой) — острая реакция на стресс, ей помощь оказали амбулаторно.

Напомним, что около 20:00 3 февраля в городе Изюм восемь подростков пострадали вследствие разрыва мины «Лепесток». По данным вице-мэра Изюма Владимира Мацокина, один из детей нашел боеприпас в селе Сулиговка и носил в кармане, пока не решил показать друзьям. Семеро подростков получили незначительные повреждения, а еще одна девочка — психологическую травму. С места события в местную больницу доставили пятерых детей, а позже всех восьмерых перевезли в Харьков.