Ампутаций нет: в Харькове прооперировали подростков из Изюма, нашедших мину
Семерых подростков, которые вечером 3 февраля пострадали в результате разрыва мины «Лепесток» в городе Изюм, доставили в одно из медучреждений Харькова. Всем оказали помощь, провели хирургические вмешательства — в основном удаление обломков.
Ампутаций конечностей ни в одном из случаев нет, сообщили журналистам в департаменте здравоохранения ХОВА.
«Дети находятся в хирургическом отделении, состояние стабильное», — отметили в департаменте.
У еще одной девочки (восьмой) — острая реакция на стресс, ей помощь оказали амбулаторно.
Напомним, что около 20:00 3 февраля в городе Изюм восемь подростков пострадали вследствие разрыва мины «Лепесток». По данным вице-мэра Изюма Владимира Мацокина, один из детей нашел боеприпас в селе Сулиговка и носил в кармане, пока не решил показать друзьям. Семеро подростков получили незначительные повреждения, а еще одна девочка — психологическую травму. С места события в местную больницу доставили пятерых детей, а позже всех восьмерых перевезли в Харьков.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 10:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семерых подростков, которые вечером 3 февраля пострадали в результате разрыва мины «Лепесток» в городе Изюм, доставили в одно из медучреждений Харькова. Всем оказали помощь, провели хирургические вмешательства — в основном удаление обломков.".