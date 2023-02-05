Почти 20 населенных пунктов Харьковщины оказались под обстрелами – Генштаб ВСУ

РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел огонь из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области.