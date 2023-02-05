Почти 20 населенных пунктов Харьковщины оказались под обстрелами – Генштаб ВСУ
РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Большой Бурлук на Харьковщине.
На Купянском направлении враг вел огонь из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области.
Читайте также: Враг сосредотачивает усилия на наступлении на Купянском направлении — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Почти 20 населенных пунктов Харьковщины оказались под обстрелами – Генштаб ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 07:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".