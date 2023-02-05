Майже 20 населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами – Генштаб
РФ зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.
Обстрілів зазнали райони населених пунктів Олександрівка, Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук на Харківщині.
На Куп’янському напрямку ворог гатив із танків та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 07:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".