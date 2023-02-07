На Харьковщине сеть АЗС завышала цены на топливо
В Госпродпотребслужбе сообщили о том, что подали в суд на известную сеть АЗС, зарегистрированную в Ивано-Франковске, за завышение цен в Харьковской области.
Инспекторы требовали, чтобы суд взыскал с нарушителей штраф и постановил изъять необоснованно полученную выручку в госбюджет.
«Установлено, что АЗС применила в своей хозяйственной деятельности завышенные розничные цены при реализации «брендового премиального» топлива, — отметили в пресс-службе Госпродпотребслужбы. — Цены были сформированы с превышением размера доплаты 5 % к размеру розничных цен на соответствующие виды топлива, определенные согласно учету предельных надбавок к средним ценам 1 литра автомобильных бензинов и 1 литра дизельного топлива, установленных Министерством экономики Украины. В результате АЗС получена необоснованную выручку».
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Исходно, по информации проверяющих, представители АЗС отказались платить штраф. Но когда дело дошло до судебного разбирательства в Ивано-Франковском окружном административном суде, предоставили в суд платежное поручение по добровольной оплате штрафных санкций. Нарушители согласились с исковыми требованиями ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, отметили в службе.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Госпродпотребслужбе сообщили о том, что подали в суд на известную сеть АЗС, зарегистрированную в Ивано-Франковске, за завышение цен в Харьковской области".