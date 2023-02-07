На Харківщині мережа АЗС завищувала ціни на пальне

У Держпродспоживслужбі повідомили, що подали до суду на відому мережу АЗС, зареєстровану в Івано-Франківську, за завищення цін у Харківській області.

Інспектори вимагали, щоб суд стягнув із порушників штраф та ухвалив вилучити необґрунтовано отриманий виторг у держбюджет.

“Встановлено, що АЗС застосувала у своїй господарській діяльності завищені роздрібні ціни при реалізації “брендового преміального” палива, – зазначили в пресслужбі Держпродспоживслужби. – Ціни були сформовані з перевищенням розміру доплати 5 відсотків до розміру роздрібних цін на відповідні види палива, що визначені згідно з врахуванням граничних надбавок до середніх вартостей 1 літра бензинів автомобільних та 1 літра дизельного пального, встановлених Міністерством економіки України. Внаслідок цього АЗС одержано необґрунтований виторг”.

При цьому, за інформацією перевіряльників, представники АЗС відмовилися сплачувати штраф. Але коли справа дійшла до судового розгляду в Івано-Франківському окружному адміністративному суді, надали до суду платіжне доручення щодо добровільної сплати штрафних санкцій. Порушники погодилися з позовними вимогами ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, зазначили у службі.