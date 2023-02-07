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На Харківщині мережа АЗС завищувала ціни на пальне

Суспільство 08:48   07.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині мережа АЗС завищувала ціни на пальне

У Держпродспоживслужбі повідомили, що подали до суду на відому мережу АЗС, зареєстровану в Івано-Франківську, за завищення цін у Харківській області.

Інспектори вимагали, щоб суд стягнув із порушників штраф та ухвалив вилучити необґрунтовано отриманий виторг у держбюджет.

“Встановлено, що АЗС застосувала у своїй господарській діяльності завищені роздрібні ціни при реалізації “брендового преміального” палива, – зазначили в пресслужбі Держпродспоживслужби. – Ціни були сформовані з перевищенням розміру доплати 5 відсотків до розміру роздрібних цін на відповідні види палива, що визначені згідно з врахуванням граничних надбавок до середніх вартостей 1 літра бензинів автомобільних та 1 літра дизельного пального, встановлених Міністерством економіки України. Внаслідок цього АЗС одержано необґрунтований виторг”.

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При цьому, за інформацією перевіряльників, представники АЗС відмовилися сплачувати штраф. Але коли справа дійшла до судового розгляду в Івано-Франківському окружному адміністративному суді, надали до суду платіжне доручення щодо добровільної сплати штрафних санкцій. Порушники погодилися з позовними вимогами ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, зазначили у службі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 08:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Держпродспоживслужбі повідомили, що подали до суду на відому мережу АЗС, зареєстровану в Івано-Франківську, за завищення цін у Харківській області".