Помогал врагу строить фортификации на Харьковщине: предателя будут судить

ГБР сообщило о завершении расследования двух дел коллаборантов, которые активно работали на оккупантов0 на Харьковщине. Один из обвиняемых ждет суда в СИЗО, вторая сбежала в РФ.

«Сотрудник Купянского лесхоза во время временной оккупации согласился возглавить учреждение и работать на захватчиков. Он организовывал заготовку древесины, которую оккупанты использовали для своих блиндажей и фортификационных сооружений. После освобождения Купянска фигурант был задержан. В настоящее время он продолжает находиться под стражей», — сообщили об одном из обвиняемых в пресс-службе ГБР.

Вторая обвиняемая, чье дело уже в суде, — сама судья. Глава Волчанского райсуда, по информации следствия, после прихода россиян активно помогали им формировать собственный суд.

«Она начала агитировать коллег тоже переходить на сторону врага, составила штатное расписание и определила оклад для тех, кто согласился бы работать на врага. Также предательница проводила собрание работников, на котором рассказывала, что желающие работать на оккупантов должны получить российские паспорта, пройти курсы по знанию российского законодательства и сдать соответствующие экзамены», — напомнили в ГБР.

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Поймать судью пока не удалось, перед освобождением Волчанска она сбежала в РФ.

И судью, и лесничего обвиняют в госизмене. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.