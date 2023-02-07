Допомагав ворогові будувати фортифікації на Харківщині: зрадника судитимуть

ДБР повідомило про завершення розслідування двох справ колаборантів, які активно працювали на окупантів на Харківщині. Один з обвинувачених чекає на суд у СІЗО, друга втекла до РФ.

“Працівник Куп’янського лісгоспу під час тимчасової окупації погодився очолити установу та працювати на загарбників. Він організовував заготівлю деревини, яку окупанти використовували для своїх бліндажів та фортифікаційних споруд. Після звільнення Куп’янська фігурант був затриманий. Нині він продовжує перебувати під вартою”, — відзначили в пресслужбі ДБР.

Друга обвинувачена, чия справа вже в суді, — сама суддя. Голова Вовчанського райсуду, за інформацією слідства, після приходу росіян активно допомагала формувати їм власний суд.

“Вона почала агітувати колег теж переходити на бік ворога, склала штатний розпис та визначила оклад для тих, хто погодився б працювати на ворога. Також зрадниця проводила збори працівників, на яких розповідала, що охочі працювати на окупантів мають отримати російські паспорти, пройти курси зі знання російського законодавства та скласти відповідні іспити“, – нагадали в ДБР.

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Спіймати суддю поки що не вдалося, перед звільненням Вовчанська вона втекла до РФ.

І суддю, і лісничого звинувачують у держзраді. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.