В Харьковской области энергетики с дроном отремонтировали высоковольтную линию

Энергетики задействовали дрон для восстановления высоковольтной линии Чугуевский район, сообщили в «Харьковоблэнерго».

Специалисты «Харьковоблэнерго» отремонтировали воздушную линию (ПЛ) 110 кВ в Чугуевском районе, вдоль которой шли ожесточенные боевые действия. Понадобилось два месяца, чтобы полностью восстановить многочисленные повреждения на участках общей протяженностью более 20 км, рассказал начальник Харьковского высоковольтного района электрических сетей (РЭМ) Александр Ганус.

Ремонтные бригады заменили разбитые взрывами железобетонные опоры и перебитые обломками пролеты проводов. Работали энергетики на густо усеянной минами и артиллерийскими боеприпасами местности, поэтому первыми трассу энергетической артерии проходили саперы.

“Для ускорения ремонта задействовали дрон. Благодаря беспилотному аппарату удалось осмотреть воздушную линию и выявить повреждения на участках, где не проводилось разминирование”, – рассказал Александр Ганус.

Восстановленная ВЛ 110 кВ поможет в ближайшее время заживить населенные пункты Великобурлукской и Волчанской территориальных общин.