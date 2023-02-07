На Харківщині енергетики із дроном відремонтували високовольтну лінію

Енергетики задіяли дрон для відновлення високовольтної лінії Чугуївський район, повідомили у «Харківобленерго».

Фахівці “Харківобленерго” відремонтували повітряну лінію (ПЛ) 110 кВ у Чугуївському районі, вздовж якої точилися запеклі бойові дії. Знадобилося два місяці, щоб повністю відновити численні пошкодження на ділянках загальною довжиною понад 20 км, розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж (РЕМ) Олександр Ганус.

Ремонтні бригади замінили розтрощені вибухами залізобетоні опори та перебиті уламками прольоти проводів. Працювали енергетики на густо засіяній мінами та артилерійськими боєприпасами місцевості, тому першими трасу енергетичної артерії проходили сапери.

“Для прискорення ремонту задіяли дрон. Завдяки безпілотному апарату вдалося оглянути повітряну лінію та виявити пошкодження на ділянках, де не проводили розмінування”, — розповів Олександр Ганус.

Відновлена ПЛ 110 кВ допоможе найближчим часом заживити населені пункти Великобурлуцької та Вовчанської територіальних громад.