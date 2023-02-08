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В Харькове вор украл более полукилометра электрокабеля для тепловых рамок

Общество 15:53   08.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове вор украл более полукилометра электрокабеля для тепловых рамок

В подвалах трех домов в Слободском районе украли более полукилометра электрического кабеля, питающего тепловые рамки, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Факт воровства 7 февраля установили специалисты службы безопасности, режима и связи КП «ХТМ». Также оперативно выяснили личность предполагаемого вора. Им оказался 20-летний гражданин, который дал показания по поводу совершенного кражи.

Сотрудники Слободского филиала КП «ХТМ» готовят соответствующий пакет документов для полиции и сотрудничают с правоохранителями в расследовании.

Устанавливают размер ущерба, нанесенного предприятию и проводятся срочные работы по восстановлению нормальной работы оборудования тепловых рамок.

Причастным к преступлению грозит суровое наказание по статье «Кража совершена во время действия военного положения».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 15:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В подвалах трех домов в Слободском районе украли более полукилометра электрического кабеля, питающего тепловые рамки, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».".