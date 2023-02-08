В Харькове вор украл более полукилометра электрокабеля для тепловых рамок
В подвалах трех домов в Слободском районе украли более полукилометра электрического кабеля, питающего тепловые рамки, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
Факт воровства 7 февраля установили специалисты службы безопасности, режима и связи КП «ХТМ». Также оперативно выяснили личность предполагаемого вора. Им оказался 20-летний гражданин, который дал показания по поводу совершенного кражи.
Сотрудники Слободского филиала КП «ХТМ» готовят соответствующий пакет документов для полиции и сотрудничают с правоохранителями в расследовании.
Устанавливают размер ущерба, нанесенного предприятию и проводятся срочные работы по восстановлению нормальной работы оборудования тепловых рамок.
Причастным к преступлению грозит суровое наказание по статье «Кража совершена во время действия военного положения».
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 15:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В подвалах трех домов в Слободском районе украли более полукилометра электрического кабеля, питающего тепловые рамки, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».".