В Харькове вор украл более полукилометра электрокабеля для тепловых рамок

В подвалах трех домов в Слободском районе украли более полукилометра электрического кабеля, питающего тепловые рамки, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Факт воровства 7 февраля установили специалисты службы безопасности, режима и связи КП «ХТМ». Также оперативно выяснили личность предполагаемого вора. Им оказался 20-летний гражданин, который дал показания по поводу совершенного кражи.

Сотрудники Слободского филиала КП «ХТМ» готовят соответствующий пакет документов для полиции и сотрудничают с правоохранителями в расследовании.

Устанавливают размер ущерба, нанесенного предприятию и проводятся срочные работы по восстановлению нормальной работы оборудования тепловых рамок.

Причастным к преступлению грозит суровое наказание по статье «Кража совершена во время действия военного положения».