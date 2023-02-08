У Харкові злодій поцупив понад півкілометра електрокабелю для теплових рамок
У підвалах трьох будинків у Слобідському районі вкрали понад півкілометра електричного кабелю, який живить теплові рамки, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».
Факт крадіжки 7 лютого встановили фахівці служби безпеки, режиму та зв’язку КП “ХТМ”. Також оперативно з’ясували особу ймовірного злодія. Ним виявився громадянин 2003 року народження, який надав свідчення щодо скоєної крадіжки.
Наразі працівники Слобідської філії КП “ХТМ” готують відповідний пакет документів для поліції і співпрацюють з правоохоронцями у розслідуванні.
Встановлюють розмір збитків, завданих підприємству та проводяться термінові роботи з відновлення нормальної роботи обладнання теплових рамок.
Причетним до злочину загрожує суворе покарання за статтею “крадіжка скоєна під час дії воєнного стану”.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 15:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У підвалах трьох будинків у Слобідському районі вкрали понад півкілометра електричного кабелю, який живить теплові рамки, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».".