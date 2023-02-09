Опасные морепродукты ввезли в Украину: их разыскивают и на Харьковщине

В Украину ввезли почти 8 тонн замороженных смесей морепродуктов, в которых специалисты обнаружили превышение допустимого уровня кадмия в шесть раз. ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области предупреждает, что такая продукция вредна для здоровья и просит в случае ее обнаружения обязательно сообщить в ведомство.

Письмо относительно опасной продукции поступило от Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы, сообщают в облуправлении Госпродпотребслужбы.

«Груз по результатам лабораторных исследований, проведенных во время его ввоза на территорию Литовской Республики, не соответствует законодательству Европейского Союза в части превышения допустимого уровня кадмия (Cd) 2,65 ± 0,40 мг/кг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производителем является китайская компания Zejiang Zhoufu food Co, экспортером — литовская фирма VPA Logistics, а получателем — VICIUNAIUKRAINA.