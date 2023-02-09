Опасные морепродукты ввезли в Украину: их разыскивают и на Харьковщине
В Украину ввезли почти 8 тонн замороженных смесей морепродуктов, в которых специалисты обнаружили превышение допустимого уровня кадмия в шесть раз. ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области предупреждает, что такая продукция вредна для здоровья и просит в случае ее обнаружения обязательно сообщить в ведомство.
Письмо относительно опасной продукции поступило от Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы, сообщают в облуправлении Госпродпотребслужбы.
«Груз по результатам лабораторных исследований, проведенных во время его ввоза на территорию Литовской Республики, не соответствует законодательству Европейского Союза в части превышения допустимого уровня кадмия (Cd) 2,65 ± 0,40 мг/кг», — говорится в сообщении.
Отмечается, что производителем является китайская компания Zejiang Zhoufu food Co, экспортером — литовская фирма VPA Logistics, а получателем — VICIUNAIUKRAINA.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 21:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину ввезли почти 8 тонн замороженных смесей морепродуктов, в которых специалисты обнаружили превышение допустимого уровня кадмия в шесть раз. ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области предупреждает, что такая продукция вредна для здоровья и просит в случае ее обнаружения обязательно сообщить в ведомство.".