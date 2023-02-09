Небезпечні морепродукти ввезли в Україну: їх розшукують і на Харківщині
В Україну ввезли майже 8 тонн заморожених сумішей морепродуктів, в яких фахівці виявили перевищення допустимого рівня кадмію в шість разів. ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області попереджає, що така продукція шкідлива для здоров’я та просить у разі її виявлення обов’язково повідомити у відомство.
Лист щодо небезпечної продукції надійшов від Державної продовольчо-ветеринарної служби Литви, повідомляють в облуправлінні Держпродспоживслужби.
“Вантаж за результатами лабораторних досліджень, проведених під час його ввезення на територію Литовської Республіки, не відповідає законодавству Європейського Союзу в частині перевищення допустимого рівня кадмію (Cd) 2,65 ± 0,40 мг/кг”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виробником є китайська компанія Zejiang Zhoufu food Co, експортером – литовська фірма VPA Logistics, а одержувачем – VICIUNAIUKRAINA.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Небезпечні морепродукти ввезли в Україну: їх розшукують і на Харківщині»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 21:44;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україну ввезли майже 8 тонн заморожених сумішей морепродуктів, в яких фахівці виявили перевищення допустимого рівня кадмію в шість разів. ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області попереджає, що така продукція шкідлива для здоров’я та просить у разі її виявлення обов’язково повідомити у відомство.".