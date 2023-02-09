Небезпечні морепродукти ввезли в Україну: їх розшукують і на Харківщині

В Україну ввезли майже 8 тонн заморожених сумішей морепродуктів, в яких фахівці виявили перевищення допустимого рівня кадмію в шість разів. ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області попереджає, що така продукція шкідлива для здоров’я та просить у разі її виявлення обов’язково повідомити у відомство.

Лист щодо небезпечної продукції надійшов від Державної продовольчо-ветеринарної служби Литви, повідомляють в облуправлінні Держпродспоживслужби.

“Вантаж за результатами лабораторних досліджень, проведених під час його ввезення на територію Литовської Республіки, не відповідає законодавству Європейського Союзу в частині перевищення допустимого рівня кадмію (Cd) 2,65 ± 0,40 мг/кг”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виробником є ​​китайська компанія Zejiang Zhoufu food Co, експортером – литовська фірма VPA Logistics, а одержувачем – VICIUNAIUKRAINA.