Поселок под Харьковом частично отключат от электричества почти на весь день

О длительном отключении электричества жителей предупредил Песочинский поссовет, ссылаясь на данные «Харьковоблэнерго».

Отключение электричества в Песочине начинается с 9:00 9 февраля и продлится до 17:00. Это касается жителей следующих домов:

– ул. Заводская д.11/155А; б.16; б.1А; б.3; б.5;

– ул. Новоселовская д.1; б.10; б.13; б.16; б.17; б.18; б.19; б.22; б.24; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

– ул. Полтавское Шоссе д.152; б.154; б.162; б.164/16; б.166; б.166А; б.168/2; б.170/1; б.172; б.174; б.176; б.178; б.180; б.182; б.184 2; б.186; б.188; б.190; б.192; б.196; б.198/121;

– ул. Рыжовская д.153; б.155; б.155А;

– ул. Харьковская д.10; б.10А/2; б.11; б.11/1; б.11А; б.12; б.14; б.15; б.16; б.17; б.17/1; б.19/11; б.20; б.21; б.22; б.23; б.23А; б.25; б.25А; б.26; б.28; б.28/14; б.29; б.3; б.30/13; б.32; б.34/А; б.36; б.38; б.4/1; б.5; б.6; б.7; б.7А; б.8; б.9;

– ул. Путевая б.11; б.12; б.14; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

– в-д Новоселовский д.10; б.12; б.2; б.4; б.6; б.8;

– пер. Путевой б.2/13;

– топ. Новоселовский д.14;

– топ. Харьковский б.3; б.4; б.5; б.6.