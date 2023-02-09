Селище під Харковом частково відключать від електрики майже на весь день
Про тривале відключення електрики мешканців попередила Пісочинська селищна рада, посилаючись на дані “Харківобленерго”.
Відключення електрики в Пісочині розпочинається з 9:00 9 лютого і триватиме до 17:00. Це стосується мешканців наступних будинків:
– вул. Заводська б.11/155А; б.16; б.1а; б.3; б.5;
– вул. Новоселівська б.1; б.10; б.13; б.16; б.17; б.18; б.19; б.22; б.24; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;
– вул. Полтавське Шосе б.152; б.154; б.162; б.164/16; б.166; б.166а; б.168/2; б.170/1; б.172; б.174; б.176; б.178; б.180; б.182; б.184 2; б.186; б.188; б.190; б.192; б.196; б.198/121;
– вул.Рижовська б.153; б.155; б.155а;
– вул. Харківська б.10; б.10а/2; б.11; б.11/1; б.11а; б.12; б.14; б.15; б.16; б.17; б.17/1; б.19/11; б.20; б.21; б.22; б.23; б.23а; б.25; б.25а; б.26; б.28; б.28/14; б.29; б.3; б.30/13; б.32; б.34/А; б.36; б.38; б.4/1; б.5; б.6; б.7; б.7а; б.8; б.9;
– вул. Шляхова б.11; б.12; б.14; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;
– в-д Новоселівський б.10; б.12; б.2; б.4; б.6; б.8;
– пров. Шляховий б.2/13;
– туп. Новоселівський б.14;
– туп. Харківський б.3; б.4; б.5; б.6.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 08:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про тривале відключення електрики мешканців попередила Пісочинська селищна рада, посилаючись на дані “Харківобленерго”".