Синегубов: Сегодня днем враг снова обстрелял из минометов и арты Харьковщину
Сегодня враг активно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты области, расположенные неподалеку от линии столкновения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около 9:00 утра оккупанты наносили удары по городу Купянск. Почти разрушен жилой дом. Также обстрелы производились и в пгт Двуречная. После 10:00 враг избивал из артиллерии и минометов по Харьковскому району. Под обстрелом были села Веселое и Красное», – рассказал Синегубов.
Около 12:00 российские войска нанесли 14 минометных ударов по Богодуховскому району. Обстрелы были зафиксированы в селах Уды и Красная заря. По предварительной информации, пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 12:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня враг активно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты области, расположенные неподалеку от линии столкновения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".