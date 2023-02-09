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Синегубов: Сегодня днем враг снова обстрелял из минометов и арты Харьковщину

Общество 12:58   09.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Сегодня днем враг снова обстрелял из минометов и арты Харьковщину

Сегодня враг активно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты области, расположенные неподалеку от линии столкновения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 9:00 утра оккупанты наносили удары по городу Купянск. Почти разрушен жилой дом. Также обстрелы производились и в пгт Двуречная. После 10:00 враг избивал из артиллерии и минометов по Харьковскому району. Под обстрелом были села Веселое и Красное», – рассказал Синегубов.

Около 12:00 российские войска нанесли 14 минометных ударов по Богодуховскому району. Обстрелы были зафиксированы в селах Уды и Красная заря. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 12:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня враг активно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты области, расположенные неподалеку от линии столкновения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".