Противник на Харьковщине применял боевую авиацию — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки российская армия обстреляла не менее 23 населенных пунктов Харьковщины. В регионе есть погибшие и раненые.
Пострадали села, поселки и города Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
«Под огнем врага находились не менее 23 населенных пунктов. В районах Котляровки и Табаевки враг применял боевую авиацию», — проинформировал Синегубов в telegram.
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По данным начальника ХОВА, на Харьковщине двое человек погибли из-за обстрела в Двуречной. Еще пятеро (в том числе ребенок) ранены в Чугуевском районе. В Купянске обстрелами повреждены частные дома.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 08:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки российская армия обстреляла не менее 23 населенных пунктов Харьковщины. В регионе есть погибшие и раненые".