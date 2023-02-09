Противник на Харьковщине применял боевую авиацию — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки российская армия обстреляла не менее 23 населенных пунктов Харьковщины. В регионе есть погибшие и раненые.

Пострадали села, поселки и города Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

«Под огнем врага находились не менее 23 населенных пунктов. В районах Котляровки и Табаевки враг применял боевую авиацию», — проинформировал Синегубов в telegram.

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По данным начальника ХОВА, на Харьковщине двое человек погибли из-за обстрела в Двуречной. Еще пятеро (в том числе ребенок) ранены в Чугуевском районе. В Купянске обстрелами повреждены частные дома.