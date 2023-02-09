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Противник на Харківщині застосовував бойову авіацію – Синєгубов

Події 08:37   09.02.2023
Оксана Горун
Противник на Харківщині застосовував бойову авіацію – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу російська армія обстріляла щонайменше 23 населені пункти Харківщини. У регіоні є загиблі та поранені.

Постраждали села, селища та міста Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

“Під вогнем ворога знаходилися не менше 23 населених пунктів. У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію”, – поінформував Синєгубов у телеграмі.

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    • За даними начальника ХОВА, на Харківщині двоє людей загинули через обстріл у Дворічній. Ще п’ятеро (зокрема дитину) поранено в Чугуївському районі. У Куп’янську обстрілами пошкоджено приватні будинки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 08:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу російська армія обстріляла щонайменше 23 населені пункти Харківщини. У регіоні є загиблі та поранені".