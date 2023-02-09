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Синєгубов: Сьогодні вдень ворог знову обстріляв з мінометів і арти Харківщину

Суспільство 12:58   09.02.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Сьогодні вдень ворог знову обстріляв з мінометів і арти Харківщину

Сьогодні ворог активно обстрілює з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти області, розташовані неподалік лінії зіткнення, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Біля 9:00 ранку окупанти завдавали ударів по місту Куп’янськ. Майже зруйновано житловий будинок. Також обстріли здійснювалися і у смт Дворічна. Після 10:00 ворог бив з артилерії та мінометів по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Красне», – розповів Синєгубов.

Біля 12:00 російські війська завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 12:58;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ворог активно обстрілює з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти області, розташовані неподалік лінії зіткнення, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".