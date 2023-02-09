Синєгубов: Сьогодні вдень ворог знову обстріляв з мінометів і арти Харківщину
Сьогодні ворог активно обстрілює з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти області, розташовані неподалік лінії зіткнення, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Біля 9:00 ранку окупанти завдавали ударів по місту Куп’янськ. Майже зруйновано житловий будинок. Також обстріли здійснювалися і у смт Дворічна. Після 10:00 ворог бив з артилерії та мінометів по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Красне», – розповів Синєгубов.
Біля 12:00 російські війська завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Читайте також: Противник на Харківщині застосовував бойову авіацію – Синєгубов
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов: Сьогодні вдень ворог знову обстріляв з мінометів і арти Харківщину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 12:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ворог активно обстрілює з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти області, розташовані неподалік лінії зіткнення, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".