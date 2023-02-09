Цель — отстроить полностью: на Салтовке восстанавливают пятиэтажку (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Салтовском районе Харькова строители продолжают восстанавливать пятиэтажный жилой дом, который получил значительные повреждения в результате агрессии РФ.
Рабочим поставили задачу восстановить поврежденный дом полностью, рассказали в Харьковском горсовете.
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 21:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова строители продолжают восстанавливать пятиэтажный жилой дом, который получил значительные повреждения в результате агрессии РФ.".