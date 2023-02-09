Цель — отстроить полностью: на Салтовке восстанавливают пятиэтажку (фото)

В Салтовском районе Харькова строители продолжают восстанавливать пятиэтажный жилой дом, который получил значительные повреждения в результате агрессии РФ.

Рабочим поставили задачу восстановить поврежденный дом полностью, рассказали в Харьковском горсовете.



Фото: Харьковский горсовет