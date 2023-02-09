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Мета – відбудувати повністю: на Салтівці відновлюють п’ятиповерхівку (фото)

Суспільство 21:18   09.02.2023
Олена Нагорна
Мета – відбудувати повністю: на Салтівці відновлюють п’ятиповерхівку (фото)

У Салтівському районі Харкова будівельники продовжують відновлювати п’ятиповерховий житловий будинок, який зазнав значних пошкоджень внаслідок агресії РФ.

Робітникам поставили завдання відновити пошкоджений будинок повністю, розповіли у Харківській міськраді.


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 21:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова будівельники продовжують відновлювати п’ятиповерховий житловий будинок, який зазнав значних пошкоджень внаслідок агресії РФ.".