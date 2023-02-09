Мета – відбудувати повністю: на Салтівці відновлюють п’ятиповерхівку (фото)
У Салтівському районі Харкова будівельники продовжують відновлювати п’ятиповерховий житловий будинок, який зазнав значних пошкоджень внаслідок агресії РФ.
Робітникам поставили завдання відновити пошкоджений будинок повністю, розповіли у Харківській міськраді.
Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 21:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова будівельники продовжують відновлювати п’ятиповерховий житловий будинок, який зазнав значних пошкоджень внаслідок агресії РФ.".