Три беспилотника Shahed залетели на Харьковщину, работает ПВО — Мельник

Три российских беспилотника Shahed около 22-х часов были замечены над Харьковской областью, в районе города Лозовая.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Также он отметил, что ПВО уже начала работать по вражеским объектам.

В 22:35 Мельник написал, что три беспилотника летят в направлении Харькова.