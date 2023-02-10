Три беспилотника Shahed залетели на Харьковщину, работает ПВО — Мельник
Три российских беспилотника Shahed около 22-х часов были замечены над Харьковской областью, в районе города Лозовая.
Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
Также он отметил, что ПВО уже начала работать по вражеским объектам.
В 22:35 Мельник написал, что три беспилотника летят в направлении Харькова.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Три беспилотника Shahed залетели на Харьковщину, работает ПВО — Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 22:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три российских беспилотника Shahed около 22-х часов были замечены над Харьковской областью, в районе города Лозовая.".