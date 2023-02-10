На Харківщину залітали три безпілотники Shahed, усі збила ППО – Мельник

Три російські безпілотники Shahed близько 22-ї години були помічені над Харківською областю, в районі міста Лозова.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

Також він зазначив, що ППО вже почала працювати по ворожих об’єктах.

О 22:35 Мельник написав, що три безпілотники летять в напрямку Харкова.

Станом на 23:16 збито два з трьох БпЛА, повідомив генерал.

О 23:54 Мельник повідомив, що усі три безпілотники, попередньо, збиті.