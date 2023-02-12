ТНМК сняли клип-видеоинструкцию на основе комиксов художника харьковской ТрО
Группа «Танок на майдані Конґо» презентовала «полезный клип» — видео на песню «Хоббит» представляет собой инструкцию по пользованию тактической аптечкой. А в ее основе — рисунки художника из теробороны Руслана Пихоты.
«Вы, вероятно, видели фронтовые комиксы Руслана Пихоты. Мы – тоже. И сразу захотели сделать что-нибудь общее. И нужное. Итак, встречайте – видеоинструкция по пользованию тактической аптечкой в комиксах! Оригинальные рисунки Руслана Пихоты размещены для изучения на сайте фонда «Згуртовані», а мы уже призываем к изучению крайне необходимого курса так, как привыкли – с помощью музыкального видео», — прокомментировали свой релиз музыканты.
Они пообещали, что в скором времени инструкция будет в каждой тактической аптечке «Згуртованих». А также пожелали скорейшего выздоровления автору комиксов — как оказалось, воин харьковской теробороны Руслан Пихота сейчас лечится после ранения.
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С полной инструкцией по тактической медицине в комиксах от Руслана Пихоты можно ознакомиться тут.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 14:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группа «Танок на майдані Конґо» презентовала «полезный клип» — видео на песню «Хоббит» представляет собой инструкцию по пользованию тактической аптечкой. А в ее основе — рисунки художника из теробороны Руслана Пехоты".