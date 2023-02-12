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ТНМК сняли клип-видеоинструкцию на основе комиксов художника харьковской ТрО

Культура 14:41   12.02.2023
Оксана Горун
ТНМК сняли клип-видеоинструкцию на основе комиксов художника харьковской ТрО Фото: комиксы Руслана Пехоты

Группа «Танок на майдані Конґо» презентовала «полезный клип» — видео на песню «Хоббит» представляет собой инструкцию по пользованию тактической аптечкой. А в ее основе — рисунки художника из теробороны Руслана Пихоты.

«Вы, вероятно, видели фронтовые комиксы Руслана Пихоты. Мы – тоже. И сразу захотели сделать что-нибудь общее. И нужное. Итак, встречайте – видеоинструкция по пользованию тактической аптечкой в комиксах! Оригинальные рисунки Руслана Пихоты размещены для изучения на сайте фонда «Згуртовані», а мы уже призываем к изучению крайне необходимого курса так, как привыкли – с помощью музыкального видео», — прокомментировали свой релиз музыканты.

Они пообещали, что в скором времени инструкция будет в каждой тактической аптечке «Згуртованих». А также пожелали скорейшего выздоровления автору комиксов — как оказалось, воин харьковской теробороны Руслан Пихота сейчас лечится после ранения.

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С полной инструкцией по тактической медицине в комиксах от Руслана Пихоты можно ознакомиться тут.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 14:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группа «Танок на майдані Конґо» презентовала «полезный клип» — видео на песню «Хоббит» представляет собой инструкцию по пользованию тактической аптечкой. А в ее основе — рисунки художника из теробороны Руслана Пехоты".